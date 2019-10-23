اونلاين | «NOW اونلاين»: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر Yalla bein يوتيوب كورة ستار ماتش برشلونة بث مباشر هدف MESSI

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بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براغ يلا شوت بدون تقطيع Yalla shoot رابط مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر كورة ستار دوري أبطال أوروبا، يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة فريقه برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تواجه سلافيا براغ بطل التشيك مساء اليوم الأربعاء 23 -10-2019 في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، ونرفق لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة مباشر اليوم بدون تقطيع من قناة bein sport.

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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بدون تقطيع Barca live كورة اون لاين مباراة برشلونة بث مباشر كورة ستار، يحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، حيث فاز كل فريق منهما في مباراة بعد تعادلهما معاً في الجولة الأولى على ملعب إيدونا بارك الشهير.

مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم يلا شوت ضد براغ يلا شوت برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر كورة ستار، ويعتبر البرسا من أقوى الفرق المرشحة للتتويج باللقب هذا الموسم بجانب ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ، حيث يمتلك الفريق كتيبة من النجوم بقيادة النجم ليونيل ميسي.

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مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر

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بث مباشر مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا يأتيكم قبل بداية المباراة ببضع دقائق.

حارس العرين : تير شتيجن.

في خط الدفاع : لونجليه ، بيكيه ، ألبا ، سيميدو.

في الوسط : بوسكيتس ، أرثور ميلو و فرينكي دي يونج.

في الهجوم : جريزمان ، ميسي و سواريز.