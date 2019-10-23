اونلاين | « يلا شوت MESSI » مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

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يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بدون تقطيع Barca live كورة اون لاين مباراة برشلونة بث مباشر كورة ستار، يحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، حيث فاز كل فريق منهما في مباراة بعد تعادلهما معاً في الجولة الأولى على ملعب إيدونا بارك الشهير.

مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم يلا شوت ضد براغ يلا شوت برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر كورة ستار، ويعتبر البرسا من أقوى الفرق المرشحة للتتويج باللقب هذا الموسم بجانب ليفربول حامل اللقب ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ، حيث يمتلك الفريق كتيبة من النجوم بقيادة النجم ليونيل ميسي.

مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر

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بث مباشر مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا يأتيكم قبل بداية المباراة ببضع دقائق.

حارس العرين : تير شتيجن.

في خط الدفاع : لونجليه ، بيكيه ، ألبا ، سيميدو.

في الوسط : بوسكيتس ، أرثور ميلو و فرينكي دي يونج.

في الهجوم : جريزمان ، ميسي و سواريز.