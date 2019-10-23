رياضة | « مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر barcelona live شاهدوها الآن عبر beIN SPORT »

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كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر Yalla shoot رابط مباراة برشلونة ضد براغ التشيكي يلا شوت بدون تقطيع، يستضيف ملعب إدين أرينا اليوم مواجهة برشلونة الثالثة ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على قناة bein sport hd1 بتعليق يوسف سيف.

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مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ مباشر kora star بدون تقطيع، كورة ستار ماتش برشلونة بث مباشر ضد سلافيا التشيكي اون لاين، يسعى نادي البرسا لحصد النقطة رقم 7 من خلال تحقيق الفوز على مستضيفه براغ التشيكي في مواجهة اليوم، بعد التعادل في الجولة الأولى مع بوروسيا دورتموند والفوز على الإنتر الإيطالي بهدفين لهدف في الجولة الثانية.

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بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براغ كورة ستار Uffa live بدون تقطيع مباراة برشلونة وسلافيا براغ يلا شوت دوري أبطال أوروبا، يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف دوري الأبطال العام الماضي، عن تسجيل أولى أهدافه في البطولة خلال مباراة اليوم أمام بطل التشيك، بعد غيابه عن الفريق المباريات السابقة بداعي الإصابة.

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