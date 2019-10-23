رياضة | خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على إصابة محمد محمود لاعب الفريق الأحمر بقطع في الرباط الصليبي اليوم الأربعاء في مران القلعة الجمراء.

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة إصابة محمد محمود، بقطع في الرباط الصليبي.

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وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :" هناك اشتباه في إصابة محمد محمود، بقطع في الرباط الصليبي في قدمه اليسرى، واللاعب أجري أشعة ونتنظر نتيجتها.

وتابع مدير الكرة :" محمد محمود، سيتم عرضه على الدكتور أحمد عبدالعزيز، غدا الخميس، عقب ظهور نتيجة الأشعة.