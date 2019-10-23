رياضة | تشيلسي يسقط أياكس بهدف "باتشواي" في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

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نجح نادي تشيلسي الإنجليزي، في الفوز علي أياكس آمستردام الهولندي، في لقاء خارج قواعده أقيم علي ملعب أياكس بهولندا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعه الثامنة، في لقلء قاده تحكيمياً أوڤيدو هاتيجان.

باتشواي يقود تشيلسي لفوز صعب علي أياكس آمستردام

قاد النجم البلجيكي ميشي باتشواي نادي تشيلسي للفوز علي أياكس آمستردام علي ملعبه ووسط جماهيره بهدف قاتل في الدقيقة 86 بعد عرضية من النجم كريستيان بوليسيتش إستقبلها إبراهام مسجلاً هدف البلوز الوحيد.