رياضة | الإسماعيلي يهزم الجزيرة الإمارتي بثنائية "شيلونجو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يهزم الجزيرة الإمارتي بثنائية "شيلونجو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا ثمينًا مساء اليوم على ضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد في ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الدراويش بهدف مهاجمه بينسون شيلونجو في الدقيقة ٣٩.

وفي الشوط الثاني عاد نفس اللاعب ونجح إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة ٦٣.

وبهذا الفوز وضع الدراويش قدما في الدور المقبل من البطولة حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب أو الخسارة بفارق لبلوغ الدور المقبل.