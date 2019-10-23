رياضة | عاجل.. إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، صدمة قوية قبل بداية مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأثبتت الفحوصات المبدئية التي خضع لها محمد محمود لاعب الفريق، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

من المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد الأصابة بشكل نهائي.

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وكان اللاعب قد عاد مؤخرا من قطع في الرباك الصليبي، تعرض له عقب انتقاله لصفوف الأهلي، قادما من وادي دجلة، بالانثقالات الشتوية الماضية.

وأعلن الدكتور أحمد محمود، شقيق محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب شقيق محمد محمود، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" الحمد لله يا حبيبي.. ابتلاء جديد ومشوار جديد، صليبي،سبحان الله ".

وتابع:"معرفش انك قلبك كبير كده وبتستحمل، تحدي جديد يا حبيبي هنعديه مع بعض، رسالتي دي ليك انت مش للناس".

وتعرض نجم الأهلي لإصابة قوية خلال مران الفريق اليوم، ليتم نقله إلى المستشفي، قبل أن يتأكد الجهاز الطبي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.