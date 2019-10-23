رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل دور الـ32 لبطولة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل دور الـ32 لبطولة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، تأجيل مباريات فرق الدوري الممتاز ببطولة كأس مصر لما بعد كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، اقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل ، تشمل الأولى منها 86 ناديا تقام مبارياتهم يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا .

ويتم اضافة ال 15 ناد المتأهلة إلى ال 13 نادي التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 نادي.

موعد مشاركة فرق الدوري الممتاز ببطولة كأس مصر

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من المقرر أن تنضم الأندية ال 14 التى تأهلت إلى فرق الدوري الممتاز ال 18 لتشكل معا دور ال 32 الذي ستقام ميارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل.

وجاءت قرارات لجنة المسابقات بعدما عقد اليوم حسام الزناتى رئيس اللجنة إجتماعاً مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر والذي يقوده حسام البدري وبحضور محمد بركات مدير المنتخب، والذي شهد طلب من جهاز المنتخب بتأجيل مباريات الكأس بسبب المعسكر القادم.

وسينطلق معسكر منتخب مصر الأول خلال الأيام الأولي لشهر نوفمبر ويتم الإتفاق علي مواجهة أحد منتخبات جيبوتى أو ليبيريا ودياً يوم 8 نوفمبر قبل اولي المباريات الرسمية للمنتخب تحت قيادة البدري.

وسيشهد الشهر القادم مواجهتين رسميتين لمنتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.