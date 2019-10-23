رياضة | مدير الكرة ببنى سويف: الجبلاية أربكت حسابات الأندية ولم تراعى التوزيع الجغرافي في قرعة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة ببنى سويف: الجبلاية أربكت حسابات الأندية ولم تراعى التوزيع الجغرافي في قرعة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ياسر التوني، مدير الكرة، لفريق بني سويف، إستياؤه من لجنة مسابقات كأس مصر، بسبب مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث.

وقال التوني أن الإعلان عن جدول المباريات ببطولة كأس مصر تسبب في إرباك حسابات الجهاز الفنى، خاصة عقب تحديد الجمعه القادمة موعدا لإقامة مباراة سوهاج وبنى سويف بملعب استاد سوهاج الرياضى .

وأضاف التوني أن قرعة البطولة أقيمت بشكل غريب، ولم تراعى التوزيع الجغرافي وأن فريقه سيضطر للإقامة بسوهاج بعد المباراة بكأس مصر لمواجهة سوهاج مرة أخرى بالاسبوع الثاني من دورى القسم الثانى .

ومن المقرر سفر الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى متوجها لمحافظة سوهاج الخميس ، ومن المحتمل سفر الفريق بقائمة تضم 25 لاعب بإستثناء الثنائى طه نادى ومحمد سيد ميخا اللذان يجريان مرحلة التدريبات التأهيلية.

واطمئن الجهاز الفنى لبنى سويف على جاهزية جميع لاعبي الفريق السويفى وذلك من خلال التدريبات والتقسيمات الفنية التى أقيمت على ملعب النادى .

وخاض حراس مرمى بنى سويف الرباعى الحضرى وكريم محفوظ ومحمد السيد اوكا ومحمد سيد ناشئ ٩٩ تدريبات مكثفة تحت قيادة سيد شلبي مدرب حراس المرمى .

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وخلال التدريبات حرص العديد من جماهير الفريق على التواجد بمدرجات ملعب النادى لمتابعة المران اليومى .

ومن المحتمل سفر الفريق السويفى متوجها لمحافظة سوهاج مساء الأربعاء على أن يعود الفريق عقب أداء المباراتين وذلك منعا لحدوث إرهاق بدنى بصفوف الفريق .

وكان الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى قد نجح فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه شبان قنا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالجولة الأولى من دورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى .

واحرز لبنى سويف كلا من محمود بكرى " هدفين " وحسام البدرى وحسام عيسى.

وشهدت الساعات الماضية ترتيبات كبيرة من جانب مسوؤلى النادى السويفي لتحديد فندق الإقامة وموعد السفر والعودة للمحافظة خاصة وأن الفريق سيضطر للمبيت بسوهاج وذلك لأداء مباراته بالجولة الثانية من منافسات دورى القسم الثانى الاثنين القادم أمام سوهاج .

ويحتل بنى سويف المركز الاول برصيد ٣ نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .