رياضة | عقوبات لجنة مسابقات القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات لجنة مسابقات القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت لجنة المسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل، وعضوية مجدي مصطفى وسيد الشيخ ، وعاطف فرغل ، وعبدالعزيز إسماعيل ، وحسام ولاء عبدالعظيم، ومقرر اللجنة أحمد نسيم عبدالحافظ، واتخذت اللجنة العقوبات التالية ..

- إيقاف محمود كمال لاعب بترول أسيوط، ومصطفى صادق لاعب طهطا مبارتان، للطرد، وابراهيم محمد لاعب طهطا مباراة وحيدة بسبب الطرد أيضا، وتغريم كل منهم 250 جنية.

- تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها 500 جنية، على كل من فريقا المنيا وسوهاج، لتأخرهما في للنزول للملعب قبل إنطلاق اللقاء

-كما قررت اللجنة توجية إنذار لنادي الفيوم بضرورة إلتزام لاعبيه بأرقام القمصان كما هي مسجلة في نظام الإتحاد، وعدم تغييرها في المباريات القادمة.

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وكان قد أقيم 18 مباراة في الأسبوع الأول للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالثلاث مجموعات، شهدوا إحراز 29 هدف، منهم 6 أهداف في الشوط الاول، بمعدل هدفين في كل مجموعة، حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 15 هدف، والثانية 9 أهداف، والثالثة 5 أهداف.

تحقق الفوز في 7 مباريات، مقابل 11 تعادل، منهم 6 تعادلات سلبية، و5 تعادلات إيجابية.

نجح أحمد ترك مهاجم بترول أسيوط، ومحمود بكري لاعب بني سويف، وشادي حسين لاعب سيراميكا، في إحراز كل منهم هدفين بالجولة الأولى.

أحتسبت 4 ركلات جزاء في الجولة الأولى لأندية كوكاكولا، ومنتخب السويس، والنجوم و أبو قير.