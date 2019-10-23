رياضة | ملوي يفوز على مركز شباب القيس في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملوي يفوز على مركز شباب القيس في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق ملوي، تحقيق فوزا مهما علي فريق مركز شباب القيس، بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانيه لمسابقه دوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أحمد سنه في الدقيقة 20 للشوط الثاني.

وأقيمت بالأمس خمسه مباريات وجاءت نتائج مباريات الأمس علي النحو التالي:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء مركز شباب الخارجه، مع فريق بني مزار في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب الخارجه.

وتمكن فريق مركز شباب سمالوط ، من تحقيق فوزا مهما بثلاثه اهداف لهدفين علي فريق الهنداو، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.

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ونجح فريق ناصر الفكرية ، من تحقيق فوزا كبيرا علي فريق ابوتيج بثلاثيه نظيفه، في المباراه التي جاءت على ملعب ناصر الفكرية.

وتعادل فريق مركز شباب ناصر ملوي بهدفين لمثلهما مع فريق أسمنت أسيوط، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

ولقاء أسيوطي خالص، فاز فريق القوصيه علي فريق الوليديه بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب القوصية.

ترتيب المجموعه الثالثة:

1- نادي ملوي 6 نقاط

2- ناصر الفكرية 4 نقاط

3- مركز شباب ناصر ملوي 4 نقاط

4- نادي القوصيه 4 نقاط

5- مركز شباب القيس 3نقاط

6- مركز شباب سمالوط 3 نقاط

7 - ابوتيج 3 نقاط

8- أسمنت أسيوط نقطتين

9- - الهنداو نقطه واحده

10- مركز شباب الخارجه نقطه وحيدة

11- بني مزار نقطه وحيدة

12- الوليديه صفر وحيدة