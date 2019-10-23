رياضة | عاجل.. الأهلي يكشف أخر التطورات في إصابة محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكشف أخر التطورات في إصابة محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر في مران اليوم.

وكان محمود قد خرج من مران الأهلي بعد شعوره بآلام في الركبة، ليخرج رفقة طبيب الفريق الأحمر خالد محمود.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"الإصابة التي تعرض لها محمد محمود اليوم في قدمه الأخرى وليست التي أصيب فيها من قبل بالرباط الصليبي".

وأضاف :"اللاعب لا يزال يخضع للأشعة من اجل الاطمئنان على ركبته وفور الانتهاء من الأشعة سنعلم طبيعة الإصابة بالتحديد".

وتابع :"نتمنى أن تكون الإصابة خفيفة ويعود محمد محمود سريعًا للتدريبات الجماعية".