رياضة | تشكيل إنتر ميلان وبروسيا دورتموند.. مشاهدة مباراة إنترميلان ودورتموند اليوم بث مباشر beIN Live

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أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : هاندانوڤيتش.

خط الدفاع : سكرينيار - دي فري - جودين.

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خط الوسط : أسامواه - باريلا - بروزو - جاليارديني - كاندريڤا.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد نقطة واحدة والذي حصل عليها من فريق سلافيا براج وتعرض لهزيمة في الكامب نو من فريق برشلونة الإسباني.

ويأتي التشكيل الأساسي لفريق بوروسيا دورتموند كالتالي :- بوركي - اكانجي - فايغل - هوملز - شولز - فيتسل - ديلايني - سانشو - هازارد - اشرف حكيمي - براندت.