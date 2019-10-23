رياضة | عاجل.. بايرن ميونخ يعلن عن تطور جديد في إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بايرن ميونخ يعلن عن تطور جديد في إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء 23 أكتوبر عن حدوث تطورات جديده في إصابة نجم الفريق وفترة غيابه عن الملاعب.

وكان هيرنانديز قد تعرض إلى إصابة خلال مشاركته مع بايرن ميونخ أمس الثلاثاء في مباراة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا ولم يستطع إستكمال المباراة.

تفاصيل إصابة هيرنانديز

وأكد نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن لوكاس هيرنانديز خضع المزيد من الفحوصات الطيية التي أكدت أنه يعاني من تمزق في الرباط الداخلي في كاحله الأيمن.

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كما كشف نادي بايرن ميونخ في بيانه أن هيرنانديز سيحتاج إلى تدخل جراحي وسيغيب عن الملاعب لفترة طويله وستتوقف عودته على سرعة تعافيه من الإصابة.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس

وقد تمكن نادي بايرن ميونخ من الفوز على نظيره نادي بايرن ميونخ أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين عقب مباراة الأمس

وبهذه النتيجة يصل رصيد بايرن ميونخ إلى 9 نقاط ليتصدر جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد أولمبياكوس عند نقطة وحيده في المركز الرابع.