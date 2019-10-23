انت الان تتابع رابطة الليغا تعترض على موعد الكلاسيكو بـ"إجراء قانوني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الكلاسيكو كان سيقام في الظهيرة

تدرس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خطوة اتخاذ إجراء قانوني ضد الاتحاد الإسباني للكرة، بعد قرار الأخير بتأجيل مباراة القمة بين ريال مدريد وبرشلونة، لمنتصف ديسمبر القادم.

وكان من المفترض أن تقام قمة "الكلاسيكو"في برشلونة يوم السبت المقبل، لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري بسبب "الظروف الاستثنائية".

وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن 9 زعماء انفصاليين في كتالونيا، ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.

لكن رابطة الدوري الإسباني في المقابل لم تشعر بالرضا عن الموعد الجديد، بعد قرار الاتحاد بإقامة المباراة مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل، وسط علاقة متوترة بين الطرفين.

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وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "اتخذت لجنة المسابقات القرار بعد تحليل المواعيد المقترحة من الناديين، حيث اقترح الناديان إقامة المباراة في 18 ديسمبر، باعتباره أنسب موعد لخوض المباراة المؤجلة".

وكان من المفترض إقامة المباراة الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، وهو ما كان يتوافق مع نسبة مشاهدة كبيرة في الخارج، وخاصة في شرق آسيا، لكن المباراة الآن ستقام مساء الأربعاء في وقت متأخر مساء.

وقالت الرابطة في بيان: "لا تتفق رابطة الدوري مع لجنة المسابقات بخصوص يوم 18 ديسمبر، بعد التوصل لاتفاق بين برشلونة وريال مدريد، رغم اعتراضات الرابطة على موعد مباراة القمة".

وأضاف: "ندرس الوثائق التي تلقيناها بخصوص عملية اتخاذ القرار. هذا من أجل تقييم الموقف وإمكانية اتخاذ إجراء قانوني".