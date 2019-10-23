شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح أم فتحي».. عبدالظاهر السقا يوضح الأحق بشارة كابتن المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر سابقا، على الأزمة بين لاعبي المنتخب المصري بين أحمد فتحي ومحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على شارة المنتخب، موضحًا أنه لم يتم أبدًا في منتخب مصر أن تُحدد شارة الكابتن على حسب نجومية الشخص، بل دائما يتم حسمها بالأقدمية.

وأضاف «السقا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن العرف في المنتخب المصري يّحسم شارة الكابتن لأحمد فتحي لاعب نادي الأهلي، مضيفًا :«ده لاعب صبر 10 سنين في المنتخب عشان هذه الشارة، وعاشر أجيال عشان يوصل للحته دي».

وتابع :«لية عاوزين ياخدوا شارة الكابتن من أحمد فتحي، إيه الدوافع اللي عاوز يخلقها مدير الفني أو مدير المنتخب، محمد صلاح نجم كبير جدًا، والشارة مش هضيف له كتير، فيه منتخبات بتعمل انتخابات وترشح 3 واللاعبين اللي يختاروا، بس في منتخب مصر عندنا الأقدم في العرف».