شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأدوار التمهيدية لكأس مصر على 3 مراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل ،تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا .

وذكر الاتحاد في بيان «يتم اضافة ال 15 ناد المتأهلة إلى الـ 13 نادي التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 ناد.

ومن المقرر أن تنضم الأندية ال 14 إلى فرق الدوري الممتاز ال 18 لتشكل معا دور ال 32 الذي ستقام ميارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل ولإتاحة الفرصة لإقامة معسكر للمنتخب الأول خلال الفترة نفسها يتخلله مباراة ودية استعدادا للقائي كينيا وجزر القمر في تصفيات الأمم الأفريقية.