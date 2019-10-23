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محمد صلاح يقود هجوم ليفربول امام جينك الليلة

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة جينك البلجيكي، في المباراة التي تجمعهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة .

وجاء تشكيل الريدز على النحو الآتي..

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الدفاع: جيمس ميلنر – ديان لوفرين – فيرجيل فان ديك – أندي روبرتسون.

الوسط: نابي كيتا – فابينيو – أليكس تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

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