شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول امام جينك الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة جينك البلجيكي، في المباراة التي تجمعهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل الريدز على النحو الآتي.. Advertisements الدفاع: جيمس ميلنر – ديان لوفرين – فيرجيل فان ديك – أندي روبرتسون. الوسط: نابي كيتا – فابينيو – أليكس تشامبرلين. الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

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