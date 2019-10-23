تعرف على  تشكيل إنتر ميلان  و بروسيا دورتموند فى دوري أبطال أوروبا 

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

أعلن أنطوني كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثه لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:



في حراسة المرمي: سمير هاندانوفيش

خط الدفاع: دييجو جودين، ميلان سكرينيار، كوادو اسامواه

خط الوسط: انتونيو كاندريفا، روبيرتو جاليارديني، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو

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بينما أعلن لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني تشكيلة فريقه لمواجهة انتر ميلان في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب

سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة كالآتي:

في حراسة المرمي : رومان بوركي

خط الدفاع: أشرف حكيمي، مانويل أكانجي، ماتس هوميلس، نيكو شولز

خط الوسط: جوليان فيجل، توماس ديلاني، أكسيل فيتسل، جوليان براندت، جادون سانشو

خط الهجوم: ثورجان هازارد