شكرا لقرائتكم الاسماعيلي ضد الجزيرة الاماراتي .. الدراويش يقتنصون الفوز بهدفين نظيفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".
ونجح محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فى التصدى لركلة جزاء عن طريق تصويبة من زايد العامري أقصى يمين المرمى أبعدها مجدى ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.
وخاض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى محمد مجدى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. همام طارق – محمد بيومى، أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.
فيما خاض الجزيرة المباراة بتشكيل مكون من.. على خصيف فى حراسة المرمى، وسالم راشد، خليفة الحمادى، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدى، عامر عبد الرحمن، ثولانى سيريرو، محمد فوزى، عبد الله رمضان، فيصل المطروشى، زايد العامرى.
وكان فريق الجزيرة قد تأهل إلى هذا الدور، بعد تخطيه فريق النصر من سلطنة عمان، بنتيجة 4 – 1، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فى المقابل تخطى الدراويش، نظيره فريق أهلي بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين.
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