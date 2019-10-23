شكرا لقرائتكم تعادل منتخب الشباب مواليد 2001 مع فريق أبو قير 1-1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل منتخب الشباب مواليد 2001، مع فريق أبو قير بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الأخير بالإسكندرية.

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وتضم قائمة الفراعنة الصغار لمعسكره الحالى 24 لاعبًا هم، حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف والعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من إنبى، وإيهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى ومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.

يذكر أنمنتخب الشباب مواليد 2001 يستعد للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب في نفس العام.