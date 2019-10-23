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شكرا لقرائتكم محمد محمود لاعب الأهلي يصاب بقطع فى الرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محمد محمود يصاب بالرباط الصليبيأكد أحد الأطباء المعالجين لـ محمد محمود لاعب النادى الأهلى أن نتيجة الأشعة، التى خضع لها اللاعب على قدمه أكدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى بالقدم الثانية بخلاف التى كان قد أجرى بها جراحة الصليبى منذ فترة.
شقيق محمد محمود يعلن إصابتهكما أعلن أحمد محمود شقيق لاعب النادي الأهلي، إصابة شقيقة بقطع فى الرباط الصليبي.
وكتب أحمد محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الحمد لله يا حبيبي .. ابتلاء جديد ومشوار جديد .. صليبي .. سبحان الله معرفش أن قلبك كبير كده وبتستحمل".
شقيق محمد محمود
أحمد فوزي يؤكد إصابة محمد محمود
كما أكد أحمد فوزي حارس المرمى السابق، إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي مؤكدا أن الأشعة أكدت إصابة اللاعب بنفس الإصابة التى منعته من التواجد فى الملاعب طوال الشهور الماضية.
أحمد فوزي يكشف إصابة محمد محمود
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