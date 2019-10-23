شكرا لقرائتكم محمد محمود يجري أشعة مقطعية لتحديد حجم إصابته فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمد محمود لاعب الفريق يجري حاليا أشعة لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مران الفريق اليوم، الأربعاء، والتي غادر علي أثرها مران اليوم.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعب توجه لأحد المراكز الطبية عقب مران اليوم لتحديد حجم الإصابة، موضحا أن الجهاز الطبي سيحدد مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي عقب ظهور نتيجة الأشعة.

وعاد محمد محمود لتدريبات الفريق مؤخرا بعد التماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وعلم "اليوم السابع" أن الركبة التي تعرض محمود محمود للإصابة فيها اليوم ليست هي الركبة التي أجري فيها جراحة الرباط الصليبي قبل نحو تسعة أشهر.