اخبار الرياضه

محمد محمود يجري أشعة مقطعية لتحديد حجم إصابته فى مران الأهلى...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم محمد محمود يجري أشعة مقطعية لتحديد حجم إصابته فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمد محمود لاعب الفريق يجري حاليا أشعة لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مران الفريق اليوم، الأربعاء، والتي غادر علي أثرها مران اليوم.

 

وأوضح مدير الكرة أن اللاعب توجه لأحد المراكز الطبية عقب مران اليوم لتحديد حجم الإصابة،  موضحا أن الجهاز الطبي سيحدد مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي عقب ظهور نتيجة الأشعة.

 

وعاد محمد محمود لتدريبات الفريق مؤخرا بعد التماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وعلم "اليوم السابع" أن الركبة التي تعرض محمود محمود للإصابة فيها اليوم ليست هي الركبة التي أجري فيها جراحة الرباط الصليبي قبل نحو تسعة أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد محمود يجري أشعة مقطعية لتحديد حجم إصابته فى مران الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا