شكرا لقرائتكم الخليج 365 يشكف حقيقة سحب شارة قيادة المنتخب من أحمد فتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو منتخبنا الوطني حقيقة سحب شارة القيادة من أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، لصالح محمد صلاح مهاجم ليفربول الأنجليزي بداية من معسكر الفراعنة المقبل في شهر نوفمبر

وأكد مصدر مسئول في المنتخب لسوبر كورة، أن ملف شارة القيادة لم يتم فحته بشكل رسميا حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي وجد الجهاز الفني أن أحمد فتحي هو القائد الأفضل في المعسكر الماضي، والذي شهد غياب محمد صلاح بداعي الإصابة.

وأضاف المصدر أنه بمجرد وصول محمد صلاح في المعسكر الجديد وتجمع باقي اللاعبين سيتم اتخاذ القرار النهائي وتحديد قائد الفريق، مشدداً أن لا يوجد أي لاعب يضمن تواجده في المعسكر القادم، وبالتالي فالحديث عن ملف كابتن المنتخب سابق لأوانه كثيراً.