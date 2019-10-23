شكرا لقرائتكم تتويج كريم وليد لاعب منتخب ناشئين الكاراتيه بالمركز الثالث بطولة بشيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج كريم وليد لاعب منتخب ناشئين الكاراتيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الكاتا في بطولة العالم للكاراتية المقامة بشيلي . كما تأهل محمد حسين الي نهائي البطولة ليضمن ميدالية جديدة لمصر ذهبية أو فضية . Advertisements ويشارك الكاراتيه فى البطولة لمنتخبات الناشئين والشباب وتحت ٢٣ سنة حيث انطلقت اليوم منافسات الناشئين بينما تنطلق غدا منافسات الشباب. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة ٣٧ لاعب ولاعبة بخلاف الجهاز الطب والفنى و الإدارى.

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