شكرا لقرائتكم رئيس نابولي يلمح إلى إمكانية ضم إبراهيموفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء إلى أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ربما ينضم إلى ناديه في شهر يناير القادم.

وصرح دي لورينتيس لمحطة "تي في لونا" التليفزيونية الإيطالية: إنها رغبة لي، لكن الأمر يتوقف عليه، ذلك ليس مجرد اقتراح، لكن الأمر يعتمد عليه وليس علي أنا، كل شيء له منطقه الخاص، لقد تم الحديث عنه لبضعة أشهر.

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وأعرب اللاعب المخضرم عن أمنيته في إنهاء مسيرته الرياضية في صفوف نابولي، عقب انتهاء عقده مع فريقه الحالي لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي بعد شهرين.

وأوضح رئيس نابولي: قبل كل شيء، إبراهيموفيتش صديق لي. لم أقابله كلاعب كرة قدم ولكن كشخص عادي لأننا كنا نقيم في نفس الفندق وقضينا يومين استثنائيين معا، دعوته مع زوجته وأطفاله المهذبين للغاية لتناول العشاء، وقضينا أمسية رائعة معا.

ويمتلك إبراهيموفيتش مسيرة حافلة مع الأندية الإيطالية، بعدما سبق أن لعب لأندية إنتر وميلان ويوفنتوس كما خاض تجارب مع برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.