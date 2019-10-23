بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × جينك (صلاح أساسي)

كتب: ضياء السقا
يستضيف جينك البلجيكي، ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل عودة النجم المصري محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: ميلنر، لوفرين، فان دايك، روبرتسون
الوسط: فابينيهو، تشامبرلين، كيتا
الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو
بث مباشر:
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