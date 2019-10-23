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بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × جينك (صلاح أساسي)

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كتب: ضياء السقا

يستضيف جينك البلجيكي، الإنجليزي، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة من منافسات .

وشهد التشكيل عودة النجم المصري محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

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الدفاع: ميلنر، لوفرين، فان دايك، روبرتسون

الوسط: فابينيهو، تشامبرلين، كيتا

الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو

بث مباشر:

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