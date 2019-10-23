5 تغييرات في تشكيل ليفربول الأساسي أمام جينك.. تعرف على موقف صلاح

كتب: ضياء السقا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيله، الذي سيواجه به جينك البلجيكي، في التاسعة مساء اليوم، في إطار الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل عودة النجم المصري محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.

كما شهد التشكيل 5 تغييرات، هي ميلنر بدلا من أرنولد، ولوفرين على حساب ماتيب، وتشامبرلين بدلا من هيندرسون، وكيتا بدلا من ويجنالدوم، وصلاح بدلا من أوريجي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ميلنر، لوفرين، فان دايك، روبرتسون

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الوسط: فابينيهو، تشامبرلين، كيتا

الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو

ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.

وتوج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.

وخسر الريدز في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد، ثم فاز في الجولة الثانية على سالزبرج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ 3 نقاط، ويتصدر المجموعة نابولي بـ4 نقاط، وسالزبرج ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة.