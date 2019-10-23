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الأشعة تثبت إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد الأطباء بالمستشفى التى أجرى بها محمد محمود لاعب النادى الأهلى الأشعة على قدمه، إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى فى القدم الثانية خلاف التى كان قد أجرى بها جراحة الصليبى منذ فترة.

ومن المقرر ان يعرض الأهلى نتيجة الأشعة على أحد الأطباء فى ألمانيا للتأكد من صحة التشخيص.

 

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