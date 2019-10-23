شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جمعة وغياب "مجموعة" من المصابين عن قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غدا الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط

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خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من : محمد عبد الغني ومحمد حسن وشيكابالا وعمر السعيد ومحمد أبو جبل للإصابة ، ومحمد اوناجم وامام عاشور لعدم قيدهما افريقيا.

وعاد للقائمة عبد الله جمعة الذي غاب عن مباراة المقاولون الأخيرة للإصابة، فيما عاد أيضا مصطفي فتحي للمشاركة الأفريقية بعد ضمه لقائمة مباراة الغد، وهي المرة الاولي التي يدخل قائمة الفريق في أي مباراة افريقية هذا الموسم.