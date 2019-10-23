شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة سحب شارة قيادة المنتخب من أحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مسئولو منتخبنا الوطني حقيقة سحب شارة القيادة من أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، لصالح محمد صلاح مهاجم ليفربول الأنجليزي بداية من معسكر الفراعنة المقبل في شهر نوفمبر ويستعد المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ والتي تقام في الكاميرون. Advertisements

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