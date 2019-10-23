شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على إصابة محمد محمود فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمد محمود لاعب الفريق يجري حاليا أشعة لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مران الفريق اليوم، الأربعاء، والتي غادر علي أثرها مران اليوم.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعب توجه لأحد المراكز الطبية عقب مران اليوم لتحديد حجم الإصابة، موضحا أن الجهاز الطبي سيحدد مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي عقب ظهور نتيجة الأشعة.

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وعاد محمد محمود لتدريبات الفريق مؤخرا بعد التماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وعلم ”الخليج 365” أن الركبة التي تعرض محمود محمود للإصابة فيها اليوم ليست هي الركبة التي أجري فيها جراحة الرباط الصليبي قبل نحو تسعة أشهر.