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الأهلى يعلق على إصابة محمد محمود فى المران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمد محمود لاعب الفريق يجري حاليا أشعة لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مران الفريق اليوم، الأربعاء، والتي غادر علي أثرها مران اليوم.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعب توجه لأحد المراكز الطبية عقب مران اليوم لتحديد حجم الإصابة،  موضحا أن الجهاز الطبي سيحدد مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي عقب ظهور نتيجة الأشعة.

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وعاد محمد محمود لتدريبات الفريق مؤخرا بعد التماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي، وعلم ”الخليج 365” أن الركبة التي تعرض محمود محمود للإصابة فيها اليوم ليست هي الركبة التي أجري فيها جراحة الرباط الصليبي قبل نحو تسعة أشهر.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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