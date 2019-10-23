شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيلونجو يضيف الهدف الثانى للإسماعيلى أمام الجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز بنسيون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى، هدفه الثانى له ولفريقه فى شباك الجزيرة الإماراتى بالدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، لتصبح النتيجة 2/0 للدراويش حتى الأن.

وكان بنسون شيلونجو أحرز هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى.

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من.. حراسة المرمى محمد مجدى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. همام طارق – محمد بيومى، أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

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ويضم تشكيل الجزيرة كلاً من.. على خصيف فى حراسة المرمى، وسالم راشد، خليفة الحمادى، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدى، عامر عبد الرحمن، ثولانى سيريرو، محمد فوزى، عبد الله رمضان، فيصل المطروشى، زايد العامرى.

وكان فريق الجزيرة قد تأهل إلى هذا الدور، بعد تخطيه فريق النصر من سلطنة عمان، بنتيجة 4 – 1، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فى المقابل تخطى الدراويش، نظيره فريق أهلي بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".