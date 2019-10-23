شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بـ "الأبيض" وجينيراسيون بـ "النبيتي" في مباراة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك مع جينراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق .

وأقيم الاجتماع بحضور أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك، كما تواجد طاقم التحكيم ومراقب المباراة ومندوب من النادي السنغالي.

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الغد والتي ضمت :

محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط

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خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من : محمد عبد الغني ومحمد حسن وشيكابالا وعمر السعيد ومحمد أبو جبل للإصابة ، ومحمد اوناجم وامام عاشور لعدم قيدهما افريقيا.

وعاد للقائمة عبد الله جمعة الذي غاب عن مباراة المقاولون الأخيرة للإصابة، فيما عاد أيضا مصطفي فتحي للمشاركة الأفريقية بعد ضمه لقائمة مباراة الغد، وهي المرة الاولي التي يدخل قائمة الفريق في أي مباراة افريقية هذا الموسم.