شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يستغل التوقف الدولى لتصحيح أخطاء دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، استغلال فترة التوقف الدولى والتى تمتد قرابة الشهر، من أجل تصحيح الأخطاء التى يقع فيها فريقه باستمرار منذ انطلاق مسابقة الدورى.

ولم يحقق الفريق الدجلاوى الفوز فى أى مباراة من الخمسة التى خاضها منذ انطلاق الموسم الحالى، لاسيما وأن بعض المواجهات شهدت تقدم دجلة ثم ينجح الفريق المنافس فى ادراك التعادل، مثلما حدث فى مباراة مصر المقاصة أمس الثلاثاء، حيث تقدم دجلة بهدفين ثم نجح الفريق الفيومى فى إدراك التعادل، الأمر الذى جعل الغزلان يحصدون 3 نقاط من 5 مواجهات، ويحتل المركز الخامس عشر بجدول المسابقة.

ويرغب الخواجة اليونانى فى استغلال فترة التوقف الدولى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020، حيث من المقرر أن يعقد تاكيس جونيس جلسة مع أفراد جهازه المعاون على هامش التدريبات الجماعية التى ستقام مساء اليوم، من أجل تحديد خطة المرحلة والعمل على معالجة الأخطاء.