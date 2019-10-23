شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عن أسباب تمنع رحيل حسام حسن عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرتبط أسم العميد حسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة، بتدريب المنتخب الوطني قبل إسناد المسئولية بشكل رسمي لحسام البدري وجهازه المعاون، كما دخلت عده أندية خارجية في مفاوضات جادة للتعاقد مع حسام حسن.
مصدر مقرب من حسم حسن أكد أنه يحترم تعاقده مع سموحة، وأن هناك أسباب تمنعه من الرحيل عن سموحة .
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