شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلى ينهى الشوط الأول متقدمًا على الجزيرة الإماراتى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى، التى تجمعهما حاليًا على استاد الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بتقدم الدراويش بهدف دون رد.

وشهد الشوط محاولات مكثفة من الدراويش من أجل تسجيل هدف التقدم أمام الفريق الإماراتى، وشن لاعبوه أكثر من هجمة لينجح بنسون شيلونجو فى إحراز هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء، فى المقابل سعى لاعبو الجزيرة لاستغلال تقدم الإسماعيلى ومحاولة اللعب على الهجمة المرتدة لكنها كانت دون جدوى.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من.. حراسة المرمى محمد مجدى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. همام طارق – محمد بيومى، أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

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وضم تشكيل الجزيرة كلاً من.. على خصيف فى حراسة المرمى، وسالم راشد، خليفة الحمادى، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدى، عامر عبد الرحمن، ثولانى سيريرو، محمد فوزى، عبد الله رمضان، فيصل المطروشى، زايد العامرى.

وكان فريق الجزيرة قد تأهل إلى هذا الدور، بعد تخطيه فريق النصر من سلطنة عمان، بنتيجة 4 – 1، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فى المقابل تخطى الدراويش، نظيره فريق أهلي بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".