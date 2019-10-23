المنتخب الأوليمبي يحدد استعداداته على 3 مراحل ويختار 27 لاعباً

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبى اجتماعا مع جهازه الفنى والادارى والطبى لوضع برنامج المرحلة المقبلة قبل انطلاق بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ الى ٢٢ نوفمبر المقبل و المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، حاء الاحتماع فى ضوء المستجدات التى حدثت على جدول مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد اجتماعه اختيار قائمه تضم ٢٧ لاعبا للمعسكر وسيتم اختيارالقائمةالنهائيةيوم٢٩اكتوبرلعدد٢١لاعب ضمت القائمه المختارة كلا من :- لحراسة المرمي

عمر رضوان

عمر صلاح

محمد صبحي

مصطفي شوبير

الدفاع …

اسامه جلال

محمود مرعي

محمود الجزار

احمد رمضان (بيكهام)

محمد عبدالسلام

محمد صادق

احمد ابوالفتوح

احمد ايمن

كريم العراقي

خط الوسط…

اكرم توفيق

غنام محمد

عمار حمدي

ناصر ماهر

احمد حمدي

خط الهجوم …

رمضان صبحي

طاهر محمد طاهر

امام عاشور

عبدالرحمن مجدي

محمد محمود

رؤوس الحربة …

مصطفي محمد

صلاح محسن

احمد ياسر ريان

ناصر منسي

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