اخبار الرياضه

تعرف على قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون فوت في دوري الأبطال

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون فوت في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي والمقرر لها، مساء غد الخميس.

وشهدت القائمة استبعاد شيكابالا بسبب إصابته حيث يخوض اللاعب فترة تأهيل حاليًا.

وتتكون القائمة من

Advertisements

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالسلام – محمود الونش – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون فوت في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا