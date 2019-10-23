شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون فوت في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي والمقرر لها، مساء غد الخميس.
وشهدت القائمة استبعاد شيكابالا بسبب إصابته حيث يخوض اللاعب فترة تأهيل حاليًا.
وتتكون القائمة من
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.
في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالسلام – محمود الونش – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة.
في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – مصطفى فتحي.
خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد.
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