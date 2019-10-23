شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يغادر مران الأهلي مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق مساء اليوم الأربعاء بسبب الإصابة. وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر. وغادر اللاعب ملعب التتش رفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الخضوع للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة.

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