شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعلن تشكيله لمواجهة الجزيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى تشكيلة لاعبيه التي ستخوض مباراة الجزيرة الإماراتى بعد قليل في ذهاب ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وجاء التشكيل كالتالى :- خط الدفاع.. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط.. همام طارق – محمد بيومى أمامهم.. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبدالرحمن مجدى خط الهجوم.. بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء.. محمود عبدالمنصف – محمد هاشم – وجيه عبدالحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يعلن تشكيله لمواجهة الجزيرة الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.