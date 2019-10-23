صلاح يقود تشكيلة ليفربول بعد قليل في دوري ابطال اوروبا

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 يدخل المدرب الالماني المباراة بتشكيلة تحمل المفاجآت في مباراة اليوم امام "جينك" البلجيكي في اطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا .

ويقود كلوب تشكيلة الريدز علي النحو التالي :. حراسة المرمي : اليسون خط الدفاع لوفرين-فان دايك-ميلنر-ريبرتسون خط الوسط:فابينهو-كيتا-تشامبرلين خط الهجوم:صلاح-فيرمينيو-ماني ويدخل "جينك " المباراة بالتشكيل الاتي :. حراسة المرمي:كوكي خط الدفاع:كويستا-لوسومي-يورونين-ميل خط الوسط:مينامينو-بيرچ-هينين-بونجوندا خط الهجوم: ساماتا-اوناتشو ويقود صلاح تشكيل ليفربول بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في لقاء ليستر سيتي في الجولة الثامنة ، والتي ابعدته عن لقاء مانشستر يونايتد في الجولة السابقة من منافسات "البريميليج"

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