ابراهام يقود تشكيلة تشيلسي امام اياكس في دوري الابطال 

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بدأت مواجهة تشيلسي واياكس في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا من الجولة الثالثة ، علي ملعب يوهان كرويف ستوديوم في هولندا ،

ويدخل المدرب الانجليزي لامبارد بتشكيل تشلسي علي النحو التالي :. حراسة المرمي :كيبا خط الدفاع : توموري-زوما-ازبلكويتا-ماركوس الونسو خط الوسط:جوريجنيو -كوفاتشش-ويليان-اودوي-ماونت خط الهجوم-ابراهام ويدخل اياكس بالتشكيل:. حراسة المرمي :اونانا خط الدفاع؛ فيلتمان-بيلند-نيكولاس-ديست خط الوسط:الفاريز- مارتنيز-فان ديك-بروميس-حكيم زياش خط الهجوم:تاديتش ويسعي النادي الهولندي اياكس للفوز علي ضيفه تشلسي لضمان صعوده الي الدور المقبل من منافسات دوري ابطال اوروبا .

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