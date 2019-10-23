صلاح يسعي لتحطيم الرقم القياسي لاسطورة ليفربول اليوم

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
محمد صلاح
تشهد مباراة ليفربول اليوم عودة المصري "محمد صلاح" الي تشكيل الفريق بعد تعافيه من الاصابة التي ابعدته عن الكلاسيكو الانجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول .
ويسعي صلاح للتسجيل في مباراة اليوم لكي يقترب اكثر الي الرقم المسجل باسم اسطورة ليفربول "ستيفن جيرارد" الهداف التاريخي للنادي في دوري ابطال اوروبا برصيد ٢١ هدف ، ويأتي صلاح في المركز الثاني برصيد ١٧ هدف ، ويسعي لصلاح لكسر الرقم التاريخي المسجل بأسم الاسطورة "جيرارد" .
ويذكر ان "جيرارد" احتاج الي ٧٣ مباراة للوصول الي ٢١هدف ، بينما احتاج "صلاح" الي ٢٧ مباراة للوصول الي ١٧ هدف .
الجدير بالذكر ان ليفربول سيخوض مباراة اليوم امام نظيره ناديا جينك البلجيكي في اطارات منافسات الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا ، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .
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