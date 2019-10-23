صلاح يسعي لتحطيم الرقم القياسي لاسطورة ليفربول اليوم

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

محمد صلاح

تشهد مباراة ليفربول اليوم عودة المصري "محمد صلاح" الي تشكيل الفريق بعد تعافيه من الاصابة التي ابعدته عن الكلاسيكو الانجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول .

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ويسعي صلاح للتسجيل في مباراة اليوم لكي يقترب اكثر الي الرقم المسجل باسم اسطورة ليفربول "ستيفن جيرارد" الهداف التاريخي للنادي في دوري ابطال اوروبا برصيد ٢١ هدف ، ويأتي صلاح في المركز الثاني برصيد ١٧ هدف ، ويسعي لصلاح لكسر الرقم التاريخي المسجل بأسم الاسطورة "جيرارد" .

ويذكر ان "جيرارد" احتاج الي ٧٣ مباراة للوصول الي ٢١هدف ، بينما احتاج "صلاح" الي ٢٧ مباراة للوصول الي ١٧ هدف .

الجدير بالذكر ان ليفربول سيخوض مباراة اليوم امام نظيره ناديا جينك البلجيكي في اطارات منافسات الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا ، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .