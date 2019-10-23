"ريال مدريد" يصدم ارسنال

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
سايبيوس
ذكرت صحيفة "الديلي ميل" الانجليزية ان النادي اللندني قد قدم عرض رسمي من اجل التعاقد مع اللاعب الاسباني "داني سايبيوس" وتم رفضه من قبل النادي الملكي !
وانضم "سايبيوس" هذا الموسم للجانرز علي سبيل الاعارة من ريال مدريد ، وقدم اللاعب اداء جيد مع النادي ، وانضم لقائمة المنتخب الاسباني بعد التطور في مستواه الملحوظ ولذلك يريد ارسنال التعاقد مع اللاعب نهائيا.
واضافت الصحيفة ان ريال مدريد لن يفرض في اللاعب بأقل من ٣٥ مليون يورو ، والجدير بالذكر ان اللاعب قد اجتمع برئيس نادي ريال مدريد " فلورنتينو بيريز" الاسبوع الماضي من اجل انتقاله بشكل رسمي الي صفوف الجانرز
ويسعي "ارسنال" لإنهاء صفقة "سايبيوس" لتعويض مكان الالماني "مسعود اوزيل" الذي لا تجمعه علاقة طيبة بالمدب "ايمري" ويقترب من الرحيل في الانتقالات الشتوية القادمة .
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