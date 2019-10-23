البحث عن الفوز شعار الاتفاق والعدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يفتتح فريقا الاتفاق والعدالة الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، عندما يلتقيان عند الخامسة والـ45 مساء على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يسعى الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر بـ6 نقاط إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد أن تعرض الفريق إلى 5 خسائر من المباريات السبع التي خاضها في مسابقة العام الحالي، وظهر الفريق بمستوى متواضع أثار القلق في قلوب عشاقه.

في المقابل يسعى العدالة إلى استعادة نغمة الانتصارات التي كان عليها في بداية المسابقة، حيث يأتي الفريق في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بعد أن حقق انتصارين وتعادلين مقابل 3 خسائر فقط في المباريات التي خاضها.