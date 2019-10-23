هيرنانديز يفاقم أزمة الدفاع في البايرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفاقمت الأزمة التي يعاني منها بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في الدفاع بعدما انضم لوكاس هيرنانديز إلى قائمة الإصابات بالفريق، حيث أعلن بايرن أمس غيابه لفترة بسبب تمزق جزئي في أربطة الركبة.

وتعرض هيرنانديز للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على أولمبياكوس اليوناني 3 / 2 أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وجرى إعلان التشخيص النهائي لإصابته بعد عودة الفريق البافاري إلى ميونخ.

وجاءت إصابة هيرنانديز بعد أقل من أسبوع من تعرض لاعب قلب الدفاع نيكلاس زوله لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وهو ما أنهى موسمه على الأرجح.