النعيمة للاعبي الهلال: اتركوا مواقع التواصل وتفرغوا لفك عقدة آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

فيما تواصلت الاحتفالات السعودية بتأهل الهلال إلى نهائي آسيا، طالب قائد المنتخب السعودي السابق، لاعبي الهلال بترك مواقع التواصل الاجتماعي والتفرغ لفك عقدة آسيا التي استعصت على النادي عقدين من الزمن.

وقال في رسالة وجهها للاعبين عقب فوزهم الصعب على السد القطري 6 ـ 5 في مجموع اللقائين: «ابتعدوا عن الإعلام وانعزلوا عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى ينصب تفكيرهم على تحقيق اللقب الذي استعصى على النادي عقدين من الزمن».

وزادت مطالب النعيمة عبر مدونة صفحته على «تويتر» بأن يستفيدوا من مواجهتهم مع السد، وقال: «إذا لم يقدم اللاعبون مستوى يليق بشعار الهلال كنا نستشعر ذلك من دون أن نسمع لهذا وأن نقرأ لذاك»، وأضاف: «نجتمع بعد اللقاء نتحاور فيما بيننا، ينتقد المقصر منا بنقد أخوي بناء نخرج بعدها، وأيدينا بأيدي يعض، متعاهدين على تصحيح الأخطاء وإسعاد الجماهير».

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ورغم التأهل لم يسلم المدرب الروماني لوشيسكو رازفان من انتقادات لاعبي الهلال السابقين، حيث أكد فيصل أبواثنين أن الفريق لم يأخذ كفايته من التأهيل النفسي قبل مواجهة الإياب، وأوضح أن أهداف السد جاءت بأخطاء دفاعية بدائية، حيث ظهر الفريق بحالة ارتباك بالرغم من الخبرات الكروية التي يحتضنها، وطرح أبواثنين تساؤله هل الفريق كان بحاجة إلى أن تلج الأهداف في مرماه حتى يصحو من غفوته، وقال كان على رزافان أن يستدرج السد القطري بدلا من فتح الملعب أمامه في لقاء الرياض.

وشدد رئيس الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على أهمية تدارك الأخطاء، وقال: «النهائي أصعب ولا يحتمل مثل ما حدث من أخطاء» وقال «3 أهداف تلقاها في 4 دقائق كان فيها فاقدا للتركيز بأخطاء يصعب أن تتكرر، ساهم في ذلك المهددون بالإيقاف بالبطاقة الصفراء، ومن سوء الحظ أنهم المسؤولون عن تأمين الجانب الدفاعي».

ولم تقتصر أفراح الهلاليين على العاصمة الرياض التي نالت نصيبها من الفرح كغيرها من مدن ومحافظات السعودية، بل احتفلت النافورة الراقصة في البوليفارد التي استقبلت في أقل من 4 أيام أكثر من مليوني زائر، حيث يعد وصول الهلال هو الثالث خلال 5 سنوات.

سنوات تأهل الهلال إلى نهائي آسيا

2014

2017

2019