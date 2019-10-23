النصر يحفز لاعبيه بالمكافآت لإسقاط الزعيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

أكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت تسعى لتوفير راتب شهر أكتوبر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وإيداعه صباح الأحد المقبل قبل منازلة الهلال على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ووعدت بتسليم اللاعبين مكافات الفوز في حال الانتصار بالديربي وفق اللوائح المعمول لها بالنادي كإجراء متخذ منذ انطلاق الموسم.

وارتفعت وتيرة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي فيتوريا بعد أن عقد اجتماعا مع اللاعبين، مشددا على ضرورة استعادة الفريق لوهجه عبر بوابة الهلال في اللقاء المنتظر ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأحد المقبل.

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وأبلغ فيتوريا لاعبيه أبرز نقاط القوة والضعف لدى كتيبة غريمه التقليدي بعد أن جمع تقارير فنية من جهازه الفني قبل خوض معترك الديربي كان آخرها مباراة الهلال والسد القطري ضمن مشوار الأول في بطولة دوري أبطال آسيا.

وحرص المدرب خلال الحصص التدريبية على رفع المخزون اللياقي لمباغتة الزعيم بعد اكتمال صفوف الفريق بعودة الخيبري الذي تعرض لإنفلونزا حرمته من تمثيل الفريق أمام الرائد واكتمال الجاهزية البدنية لدى النجم أحمد موسى، ويفاضل المدرب بين يحيى الشهري وعبدالرحمن الدوسري أمام الهلال.

ولا ينوي فيتوريا تغيير منهجيته التكتيكية أمام الهلال بعد أن طبق خلال المناورة الاعتماد على الثلاثي عبدالرحمن الدوسري والخيبري وبيتروس، وتارة أخرى الشهري كان متواجدا بأدوار هجومية بدلا من الدوسري وأمامهم مرابط وجوليانو وحمدالله وسيعتمد الجميعة وأحمد موسى كأوراق رابحة في اللقاء المرتقب.