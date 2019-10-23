صحف العالم: الزعيم أفشل الريمونتادا ولوشيسكو دخل التاريخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

وصفت صحيفة «digisport» الرومانية، مواجهة الهلال والسد القطري بـ»الدراماتيكية»، وأشارت إلى أن مواطنها لوشيسكو مدرب الهلال كتب التاريخ، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا في أول موسم له مع الفريق.

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وقالت صحيفة «europafm» إن رزفان لوشيسكو وصل إلى نهائي كأس آسيا بفضل نتجية لقاء الذهاب (4 /1). وأشادت «ziare» بعمل لوشيسكو الكبير مع الهلال، ووصوله إلى النهائي رغم الخسارة أمام السد القطري، معتمدا على نتيجة لقاء الذهاب.

وكتبت «ماركا» الإسبانية أن نادي السد مع مدربه تشافي لم ينجح في استكمال الريمونتادا، وخرج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتابعت «السد لم يكن سهلا أمام الهلال في محيط الرعب، إلا أن المتأهلين يعانون أحيانا من انقلابات لا تصدق، وهو ما حدث في المباراة»، وختمت الصحيفة تقريرها بأن تشافي سبح مع السد بشكل جيد، إلا أنه مات على الشاطئ في النهاية.

وقال موقع (CNN) على موقعه في النسخة العربية: الهلال يفشل «ريمونتادا» السد ويبلغ نهائي دوري أبطال آسيا.. بعد مباراة «تاريخية».